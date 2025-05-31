Ученые нашли «недостающее звено» черных дыр

Группа исследователей под руководством астрофизика Каранa Джани из Университета Вандербильта в США обнаружила в данных обсерваторий LIGO и Virgo слияния, в которых участвовали черные дыры массой от 100 до 300 солнц. Это делает их самыми тяжелыми из всех зафиксированных такими методами. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Черные дыры бывают трех типов: маленькие (весом в несколько десятков солнечных масс), гигантские (в миллионы и миллиарды раз тяжелее Солнца) и загадочные промежуточные, о которых почти ничего не известно. Последние десятилетия ученые называли их «недостающим звеном» — они должны существовать, но обнаружить их было крайне сложно.

«Черные дыры — это как окаменелости во Вселенной. Они хранят информацию о ее прошлом», — отметил Джани. — «Мы наконец видим целую новую популяцию черных дыр, возможно, связанных с первыми звездами, которые появились после Большого взрыва».

Но как появляются эти промежуточные черные дыры — пока остается загадкой. Дело в том, что земные обсерватории «ловят» только последний миг столкновения. Поэтому ученые обратились к будущей космической миссии LISA, которую запускают в конце 2030-х годов. Этот прибор будет находиться в космосе и сможет «слушать» гораздо более слабые и длительные гравитационные волны — за несколько лет до слияния черных дыр.

Еще одно направление исследований — разработка систем искусственного интеллекта, которые помогают отличать настоящие сигналы от шума в данных. Благодаря таким технологиям можно быть уверенными, что мы действительно регистрируем реальные события, а не случайные помехи.

В будущем команда планирует искать такие черные дыры даже с поверхности Луны. На Луне нет атмосферы и «земных» шумов, так что можно «слышать» гравитационные волны еще более точно. Джани также участвует в программе NASA по выбору научных целей будущих экспедиций на Луну — в том числе связанных с физикой и астрономией.

«Это исторический момент: мы не просто изучаем черные дыры, но соединяем космическую науку с новой эпохой лунных исследований», — добавил он. — «Наши студенты будут делать открытия прямо с Луны. Это будущее начинается уже сейчас».

Ранее на окраинах Солнечной системы был обнаружен таинственный объект.