AP: на США обрушилось нашествие цикад, которое случается раз в 17 лет

На востоке США происходит редкое и впечатляющее природное явление — из-под земли массово выходят миллиарды цикад. Насекомые появляются лишь раз в 17 лет, и сейчас их можно наблюдать в Джорджии, южном Огайо, Кентукки, на Лонг-Айленде в Нью-Йорке и на мысе Код в Массачусетсе. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Когда почва прогревается до 18 градусов Цельсия, личинки цикад начинают массово выбираться на поверхность. Обычно это происходит в теплую весеннюю ночь после дождя. Их настолько много, что их можно услышать — они шуршат в траве, взбираясь на деревья, стены, растения и даже на людей.

После этого цикады сбрасывают плотный панцирь личинки и превращаются во взрослых насекомых: с прозрачными крыльями, ярко-красными глазами по бокам и тремя крошечными глазками в центре лба. Сначала они мягкие и бледные, но через несколько часов твердеют и становятся темными, готовыми к полету.

А затем начинается «песенный сезон» — громкий, пронзительный крик самцов, ищущих самку. Этот шум может оглушить и оставить звон в ушах.

Цикады не вредят деревьям, не кусаются и не жалят. Они служат источником пищи для птиц, животных и даже людей. Их защита — в количестве: хищники не могут съесть всех.

После спаривания самки откладывают яйца в ветках деревьев и погибают. Новые личинки падают на землю, зарываются в почву — и снова ждут 17 лет, чтобы повторить цикл.

По мнению ученых, такой «цирк природы» становится частью весенней магии — вместе с цветущими ирисами, молодой зеленью и сменой дня и ночи.

Ранее у побережья Гавайев было зафиксировано редкое пиршество акул.