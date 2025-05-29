Назван скрытый фактор, осложняющий лечение рака

Женщины с низкой мышечной массой переносят химиотерапию рака груди значительно тяжелее. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии. Результаты исследования опубликованы в журнале Discover Oncology (DisOnco).

В исследовании участвовали 54 женщины с раком груди на ранней стадии. До начала терапии они прошли комплексную оценку состава тела, включающую компьютерную томографию, биоимпедансный анализ и функциональные тесты — например, измерение силы хвата и скорости ходьбы.

Спустя пять лет ученые сопоставили полученные данные с результатами лечения. Оказалось, что у пациенток с низкой мышечной массой выживаемость была значительно ниже, даже если внешне они выглядели здоровыми из-за нормального или повышенного содержания жира в организме.

Авторы подчеркивают, что жировая ткань может маскировать мышечный дефицит, в то время как именно мышцы играют ключевую роль в регуляции воспалительных процессов, метаболизме лекарств и восстановлении организма. Недостаток мышечной массы усиливает побочные эффекты химиотерапии, замедляет реабилитацию и увеличивает риск летального исхода.

Ученые рекомендуют начинать отслеживать уровень мышечной массы сразу после постановки диагноза. На ранних стадиях заболевания следует включать в лечение умеренные силовые тренировки и белковое питание. Особое внимание они советуют уделять фазовому углу — показателю биоимпедансного анализа, который отражает состояние мышечных клеток.

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