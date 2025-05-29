На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Наука
Размер текста
А
А
А

Назван скрытый фактор, осложняющий лечение рака

DisOnco: недостаток мышц может осложнить лечение рака груди
close
Pexels

Женщины с низкой мышечной массой переносят химиотерапию рака груди значительно тяжелее. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии. Результаты исследования опубликованы в журнале Discover Oncology (DisOnco).

В исследовании участвовали 54 женщины с раком груди на ранней стадии. До начала терапии они прошли комплексную оценку состава тела, включающую компьютерную томографию, биоимпедансный анализ и функциональные тесты — например, измерение силы хвата и скорости ходьбы.

Спустя пять лет ученые сопоставили полученные данные с результатами лечения. Оказалось, что у пациенток с низкой мышечной массой выживаемость была значительно ниже, даже если внешне они выглядели здоровыми из-за нормального или повышенного содержания жира в организме.

Авторы подчеркивают, что жировая ткань может маскировать мышечный дефицит, в то время как именно мышцы играют ключевую роль в регуляции воспалительных процессов, метаболизме лекарств и восстановлении организма. Недостаток мышечной массы усиливает побочные эффекты химиотерапии, замедляет реабилитацию и увеличивает риск летального исхода.

Ученые рекомендуют начинать отслеживать уровень мышечной массы сразу после постановки диагноза. На ранних стадиях заболевания следует включать в лечение умеренные силовые тренировки и белковое питание. Особое внимание они советуют уделять фазовому углу — показателю биоимпедансного анализа, который отражает состояние мышечных клеток.

Ранее российские ученые научились предсказывать поведение клеток при ранах и раке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами