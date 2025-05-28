Ученые развенчали миф о жестоких жертвоприношениях древних майя

Доктор Анджелина Локер предложила переосмысление практики вторичных захоронений в доиспанской Мезоамерике. Вместо традиционного объяснения через жертвоприношения и насилие, ученая предлагает культурно и духовно обоснованную интерпретацию, связанную с представлениями о душе, родстве и праве на землю. Работа опубликована в журнале Journal of Anthropological Archaeology (JAA).

Во многих археологических находках майя вторичные останки — зубы, черепа, челюсти и кости рук — традиционно интерпретировались как следы ритуального насилия или жертвоприношений. Однако по данным этноисторических источников у майя существовали сложные воззрения на душу и загробную жизнь.

Душа, согласно этим представлениям, делилась на четыре части. Баах — «я», олицетворяемое головой, Ик' — дыхание души, связанное с ветром, нефритом и зубами, Ч'улель — сущность в сердце и крови, Уахи — духи-спутники, часто в образе животных.

Таким образом, не было необходимости сохранять все тело умершего, чтобы поддерживать связь с его душой — достаточно было, например, черепа или зубов.

Доктор Локер проанализировала захоронение эпохи Позднего Преклассического периода (300 г. до н.э. – 250 г. н.э.), найденное в небогатой сельской общине Dancer Group, расположенной в 1,5 км от древнего города Дос Омбрес (современная Белиз).

Первоначально одно из захоронений было интерпретировано как жертвенное, поскольку в одной могиле находились останки трех человек: молодой женщины и двух других индивидов, представленных только зубами.

Однако исследование показало, что основной захороненной была молодая местная женщина, рядом с которой лежали следы ритуальной трапезы (ракушки). Два других человека были неместными, что подтвердили изотопные анализы стронция и кислорода. Их присутствие объясняется не как жертва, а как переходные останки предков, «привезённых» в новое место, возможно, для утверждения родовой связи с этой землёй.

Исходя из верований майя и биоархеологических данных, Локер предполагает, что перемещение и захоронение останков предков могло быть способом утверждения прав на землю, создания символической связи с предками и воплощения духовной защиты.

«Многие исследователи переосмысливают универсальное объяснение захоронений через призму насилия. Мое исследование — вклад в этот пересмотр», — отметила доктор Локер.

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