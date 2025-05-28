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Названы три правила, помогающие наладить сон

El Español: перед сном нужно отказаться от еды, работы и гаджетов
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

По словам испанского эндокринолога Франсиско Росеро, за три часа до засыпания нужно прекратить прием пищи, за два — завершить любую работу, а за час — отложить все электронные устройства. В интервью изданию El Español эксперт объяснил, что такое «правило 3-2-1» помогает быстро наладить сон.

По словам врача, такая схема позволяет снизить нагрузку на мозг перед сном. Отказ от позднего ужина или перекусов также способствует стабилизации уровня глюкозы в крови.

Росеро добавил, что этого правила может быть достаточно для значительного улучшения качества сна, особенно если дополнить его другими полезными привычками. Среди них — соблюдение постоянного времени отхода ко сну (в том числе в выходные), устранение яркого света и шума в спальне, создание темной и прохладной обстановки.

Также, по мнению специалиста, важны расслабляющие вечерние ритуалы: дыхательные упражнения, медитация, спокойное чтение. Наконец, доктор напомнил, что кофеин, алкоголь и никотин перед сном могут серьезно нарушить естественные фазы отдыха и затруднить засыпание.

Ранее ученые доказали, что секс улучшает качество сна.

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