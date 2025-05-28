Названы возможные причины усталости после полноценного сна

Усталость после полноценного ночного сна может быть связана с рядом скрытых факторов — от синдрома беспокойных ног до неправильного питания и анемии. Об этом рассказал доктор Марри Хорват из Кливлендской клиники (США) в интервью изданию Infobae.

По словам врача, одной из самых частых причин дневной усталости являются микропробуждения, вызванные апноэ во сне — состоянием, при котором дыхание периодически останавливается на короткие промежутки времени. Эти эпизоды зачастую остаются незамеченными человеком, но разрушают структуру сна и мешают полноценному восстановлению.

Другая возможная причина — синдром беспокойных ног — состояние, при котором перед сном или ночью возникает непреодолимое желание двигать ногами. Кроме того, усталость в дневное время может вызвать нарколепсия. Это редкое, но серьезное заболевание центральной нервной системы, которое проявляется хронической дневной сонливостью.

Важную роль играет и диета. По словам врача, спиртное перед сном часто снижает качество ночного отдыха. Хорват объяснил, что алкоголь может усиливать сонливость, но в то же время нарушать глубину и продолжительность фаз глубокого и REM-сна, которые необходимы для физического и психического восстановления. Переедание перед сном также может вызывать дискомфорт.

Не стоит недооценивать и условия в спальне: постоянный фоновый шум, яркий свет, жара или холод нарушают сон даже при отсутствии явных пробуждений. Подобные факторы, как подчеркивает эксперт, «тонко, но постоянно» влияют на ощущение отдыха.

Отдельное внимание врач уделил анемии — состоянию, при котором в организме возникает дефицит железа. Недостаток этого элемента мешает эффективному переносу кислорода к тканям, что вызывает хроническую усталость, бледность, головокружение, одышку и даже ощущение пульсации в ушах. При этом даже при достаточной продолжительности сна организм может не восстанавливаться должным образом.

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