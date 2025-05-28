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Ученые впервые выявили гены, вызывающие артрит

ARD: впервые обнаружены два гена, которые вызывают артрит
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fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Американские и новозеландские ученые впервые обнаружили два гена, которые вызывают заболевание, известное как отложение кристаллов пирофосфата кальция (ОКПК). Работа опубликована в журнале Annals of the Rheumatic Diseases (ARD).

ОКПК — это форма воспалительного артрита, при которой в суставах откладываются кристаллы пирофосфата кальция. Это заболевание особенно распространено среди людей старше 60 лет, а к 80 годам признаки болезни встречаются почти у 30% населения. Острое проявление ОКПК, ранее называемое «ложной подагрой», сопровождается болезненным воспалением суставов.

Исследование проводилось в рамках программы Million Veterans Program — одной из крупнейших биомедицинских баз в мире, включающей данные более чем 550 тысяч ветеранов США. Участники были как европейского, так и африканского происхождения. Ученые провели полногеномный анализ, в результате которого удалось выявить два гена — RNF144B и ENPP1, ответственных за развитие ОКПК.

«Главным открытием стало выявление гена ENPP1, который регулирует выработку химических веществ, взаимодействующих с кальцием и формирующих кристаллы, — отметил ведущий автор исследования Тони Мерриман из Университета Алабамы. — Это открытие дает основание полагать, что блокировка активности этого гена может стать основой для лечения».

С этим согласна и соавтор исследования, ревматолог Сара Тедески из Гарвардской медицинской школы: «ENPP1 производит неорганический пирофосфат — ключевой компонент кристаллов ОКПК. Пациенты с этим заболеванием остро нуждаются в эффективном лечении, и препараты, подавляющие активность ENPP1, могут дать надежду».

Ген RNF144B пока изучен слабо, но, возможно, связан с воспалительными процессами. Ученые отмечают, что некоторые препараты, воздействующие на ENPP1, уже разрабатываются для лечения инфекций и онкологических заболеваний, и теперь они могут быть переориентированы на борьбу с ОКПК.

Авторы исследования надеются, что их работа станет отправной точкой для создания новых лекарств.

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