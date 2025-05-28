Ученые научились предсказывать опасные подводные оползни

Американские ученые из Техасского университета A&M совершили прорыв в защите морской инфраструктуры, разработав систему прогнозирования подводных оползней. Эти катастрофические явления угрожают ветряным электростанциям, нефтяным платформам и подводным коммуникациям, вызывая миллионные убытки. Исследование опубликовано в научном журнале Landslides.

Новый метод объединяет данные геофизиков, геологов и инженеров в строгой последовательности, напоминающей обучение ребенка — сначала ходьбе, потом бегу.

«Нарушение этого порядка из-за бюджетных ограничений резко снижает точность прогнозов», — объяснила руководитель исследования Зенон Медина-Цетина.

Ключевым элементом системы стала байесовская статистика, позволяющая постоянно улучшать прогнозы по мере поступления новых данных. Этот подход уже доказал свою эффективность в тестах, значительно повысив надежность предсказаний.

Разработанная методика открывает новые перспективы для безопасного развития оффшорной энергетики и защиты критически важной подводной инфраструктуры.

Ранее ученые нашли следы гигантского подводного оползня в Балтийском море.