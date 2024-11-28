Ученые нашли следы гигантского подводного оползня в Балтийском море

Шведские ученые из Университета Седертерна (SH) обнаружили следы огромного подводного оползня, случившегося тысячи лет назад на юге Балтийского моря. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на представителей научного учреждения.

Команда изучила донные отложения на глубине около 50–60 метров у берегов шведской провинции Блекинге и отметила определенные аномалии в составе пород.

«Гипотеза, которую мы проверим, заключается в том, что около 8000 лет назад подводный оползень вызвал цунами, которое затронуло прибрежные районы южной части Балтийского моря. Эта теория на самом деле не надуманна, поскольку похожее событие случилось у берегов Норвегии. Коренные породы этого района также имеют слабые места, которые могут вызывать землетрясения, способные привести к оползням», — отметили специалисты.

По словам исследователей, археологические находки на побережье Блекинге показали, что одна из древних прибрежных деревень была практически полностью стерта с лица земли и занесена песком и осадками. Этот процесс невозможно объяснить естественными прибрежными процессами, однако он может указывать на цунами.

Ранее ученые нашли в Атлантическом океане следы колоссальной подводной лавины, опустошившей дно 60 тыс. лет назад.