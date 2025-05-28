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Тайны Гобийской стены: археологи раскрыли секреты средневековой мегаструктуры

Land: Гобийскую стену построили в XI–XIII веках при государстве Си Ся
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M. Ullman/phys.org

Международная команда ученых сделала сенсационное открытие о загадочной Гобийской стене — 321-километровом сооружении, пересекающем монгольские пустыни. Новые данные полностью меняют представление об этом древнем памятнике. Исследование опубликовано в научном журнале Land.

Археологи из Еврейского университета в Иерусалиме совместно с коллегами из Монголии и США установили, что стену построили в XI–-XIII веках во времена государства Си Ся. Вопреки распространенному мнению, это было не просто оборонительное сооружение, а сложная система контроля над территорией.

«Гобийская стена выполняла сразу несколько функций: регулировала торговые потоки, обозначала границы и демонстрировала мощь империи», — объяснил профессор Гидеон Шелах-Лави, руководивший исследованием.

Уникальная конструкция стены поразила ученых инженерной продуманностью. Древние строители использовали утрамбованную землю, укрепленную камнями и деревом, и мастерски вписали фортификации в суровый пустынный ландшафт. Особое внимание уделялось расположению гарнизонов — их всегда строили возле источников воды и запасов древесины.

Археологические находки свидетельствуют, что разные участки стены использовались на протяжении почти двух тысячелетий — с II века до нашей эры до XIX века. Это доказывает ее стратегическое значение для многих поколений правителей Центральной Азии.

Ранее ученые нашли древний прообраз Великой Китайской стены.

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