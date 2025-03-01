Археологи обнаружили древний прообраз Великой Китайской стены

Global Times: в Китае нашли крепостные сооружения, построенные 2800 лет назад

Археологи обнаружили древнюю крепостную стену в провинции Шаньдун на востоке Китая. Возраст укреплений оценивается в 2800 лет, что на 300 лет старше начала строительства Великой Китайской стены. Исследование опубликовано в издании Global Times.

Стену, найденную в узком горном перевале, возвели около 800 года до н. э. Изначально ее ширина составляла около 10 метров, но в период Воюющих царств (475–221 гг. до н. э.) ее расширили до 30 метров.

Помимо стены, археологи нашли остатки домов, дорог и траншей, что указывает на наличие постоянного гарнизона в этом районе. Возраст сооружения был определен с помощью радиоуглеродного датирования костей животных и растительных останков.

По словам экспертов, открытые укрепления напрямую не связаны с Великой Китайской стены. Фортификации в Шаньдуне построили во времена феодальной раздробленности для защиты границ царства Ци.

Обнаруженная стена свидетельствует о том, что уже в VIII веке до н. э. китайские государства активно строили оборонительные сооружения для защиты своих территорий. Это открытие помогает лучше понять историю военной архитектуры и стратегии в древнем Китае.

Великая Китайская стена, строительство которой началось при первом императоре Цинь Шихуанди (221–210 гг. до н. э.), была создана путем соединения уже существующих стен, включая Великую стену Ци. Она служила для защиты от кочевых племен с севера. Позднее, во времена династии Мин (1368–1644 гг.), стена была значительно расширена и укреплена.

Ранее ученые раскрыли секрет прочности Великой Китайской стены.