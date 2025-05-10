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Ученые раскрыли тайну древнего оружия ближайших родственников человека

SciAdv: 200000-летние копья из Германии оказались творениями неандертальцев
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Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege

Международная группа ученых из Германии, США и других стран совершила открытие, меняющее представление о технологических возможностях неандертальцев. Специалисты пришли к выводу, что древние родственники человека владели сложными технологиями изготовления деревянного оружия. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда изучила деревянные копья, найденные в угольной шахте Шёнингена (Германия) в 1990-х годах. Ранее считалось, что этим охотничьим орудиям около 300 тыс. лет и они принадлежали предшественникам неандертальцев — Homo heidelbergensis. Однако новый анализ показал, что предметы могут быть на треть моложе и использовались самими неандертальцами.

Копья длиной около двух метров, изготовленные из ели и сосны, демонстрируют высокий уровень мастерства.

«Они удивительно сложны для своего времени», — отметил соавтор работы Джарод Хатсон из Смитсоновского музея естественной истории (США).

По его словам, такие орудия требовали не только навыков обработки дерева, но и скоординированных действий группы охотников.

Открытие может изменить представления о технологических возможностях неандертальцев, которые, как выяснилось в последние годы, не только скрещивались с Homo sapiens, но и обладали сложными культурными навыками.

Точное определение возраста копий поможет понять, как развивались охотничьи стратегии наших древних родственников.

Ранее ученые доказали, что неандертальцы владели продвинутыми техниками изготовления каменных орудий.

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