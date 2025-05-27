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Скажи мне, кто твой друг: ученые проверили правдивость известной пословицы

RES: личность молодых людей часто меняется под влиянием окружения
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Xavier Lorenzo/Shutterstock/FOTODOM

Швейцарские ученые из Цюрихского университета проверили истинность известной пословицы «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Оказалось, что характер человека в молодом возрасте действительно подстраивается под черты личности его товарищей. Результаты работы опубликованы в научном журнале Review of Economics and Statistics (RES).

Специалисты провели эксперимент с участием более 1200 студентов швейцарского бакалавриата. Их личностные черты оценили по модели «Большой пятерки» (открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и невротизм), а также измерили уровень конкурентоспособности.

Затем молодых людей случайным образом распределили в группы по четыре человека, где они взаимодействовали в течение семестра. Последующие опросы проводились на протяжении четырех лет, чтобы оценить долгосрочные эффекты.

Результаты показали, что участники эксперимента действительно «заражались» чертами своих сверстников: студенты становились более добросовестными, открытыми и конкурентоспособными, если их окружали люди с такими качествами. При этом значительных изменений в экстраверсии, доброжелательности или невротизме не наблюдалось.

По словам авторов эксперимента, добросовестные сверстники могли снижать уровень стресса в группе, повышая учебную активность. Также студенты чаще перенимали те черты, которые полезны в академической среде, что подтверждает теорию мотивированного изменения личности.

Изменения в добросовестности и конкурентоспособности сохранялись до четырех лет, тогда как влияние на открытость со временем ослабевало. Эти выводы важны не только для студентов, но и для педагогов и политиков, которые формируют учебные группы.

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