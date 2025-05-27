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Названы пять полезных свойств бурых водорослей для мужчин

FSN: бурые водоросли снижают давление и количество брюшного жира у мужчин
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Shutterstock

Бурая водоросль комбу помогает уменьшать количество висцерального жира, снижать артериальное давление и улучшать микрофлору кишечника у мужчин, а также подавлять воспаление и повышать чувствительность к инсулину. К такому выводу пришли ученые из Женского университета Оцумы в Японии. Результаты их работы опубликованы в журнале Food Science & Nutrition (FSN).

В исследовании приняли участие взрослые японцы, которые в течение 12 недель ежедневно употребляли печенье с порошком комбу или с нейтральной целлюлозой (плацебо). Ученые отслеживали изменения в содержании висцерального жира, показателях артериального давления, гормональном фоне и составе кишечной флоры.

Результаты показали, что у участников из группы, получавшей комбу, наблюдалось заметное снижение массы висцерального жира и процентного содержания жира в организме — особенно у мужчин. Также у всех участников этой группы снизилось систолическое артериальное давление. У мужчин дополнительно повысился уровень адипонектина — гормона, который обладает противовоспалительным эффектом и повышает чувствительность к инсулину.

Несмотря на регулярное поступление йода, уровень гормонов щитовидной железы у участников оставался в пределах нормы, что указывает на безопасность выбранной дозировки.

Микробиологический анализ также подтвердил рост числа полезных кишечных бактерий, таких как Faecalibacterium, Bacteroides, Alistipes и Agathobacter, в первой группе. У участников мужского пола увеличение количества Agathobacter было связано с уменьшением жировых отложений.

Ранее ученые назвали продукты, обращающие вспять мужское старение.

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