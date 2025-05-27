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Древний город в Мавритании умирает под напором песков Сахары

AFP: древний мавританский город Оуалата исчезает под слоями песка
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DE AGOSTINI PICTURE LIBRARY/Getty Images

Древний мавританский город Оуалата, жемчужина пустыни и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, постепенно исчезает под слоями песка и временем. Город, некогда важный центр торговли и исламского просвещения на транссахарском караванном пути, сегодня борется за выживание. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

В Оуалате до сих пор можно увидеть расписные двери из акации, украшенные орнаментами, которые испокон веков наносили местные женщины, и семейные библиотеки с манускриптами, хранящими знания, передававшиеся веками. Некоторые из этих рукописей датируются XIV веком.

Однако климатические изменения ставят это наследие под угрозу. В этом году особенно сильные дожди разрушили десятки зданий.

Проблему усугубляет массовый отток жителей: около двух третей зданий города пустуют. 80% территории Мавритании охвачено опустыниванием — процессом, вызванным климатическими изменениями и неправильным землепользованием. С 1970-х годов, по словам специалистов, регион потерял зеленые зоны и стал ареалом подвижных дюн.

Имам Мохамед Бен Бати бережно хранит рукописи в семейной библиотеке Талеба Бубакара, насчитывающей более 220 древних текстов. Но здание в плохом состоянии, часть крыши рухнула, и книги страдают от влаги. В 1990-х при поддержке Испании часть рукописей была оцифрована, но сегодня на их сохранение почти нет средств.

Город практически не принимает туристов: здесь нет гостиниц, а добраться до ближайшего населённого пункта можно только по грунтовой дороге. К тому же Оуалата расположена недалеко от границы с Мали, в районе, где действует предупреждение о риске терроризма.

Несмотря на все это, город продолжает жить. По вечерам, когда солнце садится за горы Дхаар, дети выходят играть на улицы. Каждый год в одном из четырех древних ксуров проводится фестиваль, который привлекает внимание к культурному наследию и помогает собирать средства на восстановление.

По мнению ученых, Оуалата — не просто город, это памятник прошлому, чье будущее зависит от усилий неравнодушных и международного внимания. Исследователи призывают принять меры по его спасению, пока не оказалось слишком поздно.

Ранее был развенчан миф одного из самых известных сюжетов британской истории.

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