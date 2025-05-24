«Британцы убивали британцев»: развенчан миф одного из самых известных сюжетов британской истории

Археологи из Университета Борнмута поставили под сомнение один из самых известных сюжетов британской истории — героическую гибель местных жителей при обороне крепости Мейден-Кастл от римских захватчиков. Оказалось, что трагедия, которую почти 90 лет считали кровавым эпизодом римского завоевания Британии, скорее всего, была чередой внутренних конфликтов между самими кельтскими племенами. Работа опубликована в журнале Oxford Journal of Archaeology (OJA).

Речь идет о находке 1930-х годов — массовом захоронении людей с серьезными ранениями, найденном в древнем укреплении Мейден-Кастл в графстве Дорсет. Тогда известный археолог Сэр Мортимер Уилер заявил, что это жертвы битвы с римлянами, павшие при защите крепости.

Однако новое исследование с применением радиоуглеродного анализа показало: все эти люди погибли не одновременно, а в разное время, в течение нескольких десятилетий — с конца I века до н.э. до начала I века н.э. Это скорее свидетельствует о локальных распрях, казнях или междоусобицах, чем о нападении римской армии.

«Наш анализ показал, что это были не одновременные жертвы одного сражения. Они умирали в разные годы, возможно, от рук своих же соплеменников», — объяснил доктор Мартин Смит, судебный антрополог и один из авторов исследования.

«С годами версия Уилера превратилась в патриотический символ, особенно на фоне надвигавшейся Второй мировой войны. Но, увы, новые данные говорят о том, что римлян на Мейден-Кастл, скорее всего, не было», — добавил доктор Майлз Рассел, руководитель раскопок.

История о «героической обороне Мейден-Кастл» прочно вошла в учебники, книги и документальные фильмы, став почти легендой о столкновении цивилизаций. Но теперь археологи утверждают: трагедия была внутренней.

Исследователи также считают, что на территории крепости могут быть еще нераскрытые захоронения, и призывают пересмотреть подход к анализу древних кладбищ: в одном месте могут находиться останки людей из разных культур и с разными традициями погребения.

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