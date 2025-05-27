Названа неожиданная опасность жира на животе

Жировые отложения в области живота гораздо сильнее связаны с риском развития псориаза, чем общий уровень жира в организме. К такому выводу пришли исследователи из Института дерматологии им. Святого Иоанна при Королевском колледже Лондона. Их работа опубликована в Journal of Investigative Dermatology.

Псориаз — хроническое воспалительное заболевание кожи, которое нередко сопровождается метаболическими нарушениями и снижением качества жизни. Повышенный вес давно признан фактором риска, однако это исследование впервые показало, что тип жировых отложений может быть важнее их общего объема.

Ученые проанализировали данные более 330 тысяч человек британского происхождения из UK Biobank, включая более девяти тысяч пациентов с псориазом. Оценивалось 25 показателей жировой массы — как традиционными методами, так и с использованием передовых методов визуализации.

Результаты выявили устойчивую и сильную связь между жиром в области живота и риском заболевания, особенно у женщин. Это указывает на возможные биологические механизмы, которые пока еще не до конца изучены.

«Наше исследование показало, что важно не только, сколько жира в теле, но и где он накапливается», — пояснил ведущий автор доктор Рави Рамессур. — «Жир в области талии имеет ключевое значение при оценке риска псориаза и может помочь в разработке персонализированных стратегий профилактики и лечения».

В редакционной статье, сопровождающей публикацию, профессор Джоэл Гелфанд из Университета Пенсильвании подчеркнул перспективность применения агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1RA) — препаратов, которые уже используются при диабете и ожирении.

«Сильная связь между псориазом и ожирением требует пересмотра наших подходов. Мы больше не можем рассматривать псориаз исключительно как кожное или суставное заболевание — его необходимо лечить в контексте метаболического здоровья всего организма», — отметил он.

По мнению авторов, работа открывает путь к более точному прогнозированию и персонализированному подходу в лечении псориаза — с учетом не только генетики, но и особенностей телосложения пациента.

Ранее ученые представили обновленные рекомендации по лечению гипертонии.