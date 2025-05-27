Рыбы прячутся от потепления в глубинах океана, выяснили ученые

В попытках уйти от потепления рыбы и морские позвоночные перемещаются к полюсам с медианной скоростью 7,5 километра в год и вглубь с медианной скоростью 0,83 метра в год, причем пятая часть видов перемещается в двух направлениях сразу. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change.

Работу провела международная группа ученых под руководством Университета Стони-Брук (США). Исследователи проанализировали данные о температуре воды и распространении почти тысячи видов рыб и морских беспозвоночных, собранные в рамках проекта FishGlob с 1993 по 2020 год. Наблюдения велись с помощью траловых съемок в разных районах Мирового океана, включая Берингово море, Мексиканский залив и северо-восточный континентальный шельф США.

Выяснилось, что 99% горизонтальных перемещений происходили в направлении полюсов, а 77% вертикальных — вглубь. По словам ученых, это уже создает проблемы для прибрежного рыболовства: рыба уходит из традиционных промысловых зон. Особенно остро это проявляется в тропиках, где пути миграции ограничены островами и континентами, а также в зонах апвеллинга и сильных течений, таких как Гольфстрим.

При этом в арктических регионах наблюдается обратная тенденция: рыба поднимается ближе к поверхности, где сохраняется холодный слой пресной воды. Всего 26% видов показали устойчивые горизонтальные сдвиги, 27,9% — вертикальные, а 20% — в обеих плоскостях. Особенно отчетливо вертикальные перемещения прослеживались в Беринговом море, где почти 10% видов переместились исключительно по глубине.

Ученые подчеркивают: учитывать только горизонтальную миграцию морских организмов недостаточно — вертикальные перемещения становятся все более значимым фактором в условиях климатических изменений. Аналогичные тенденции отмечаются и в горах: животные стремятся выше по склонам, избегая жары, но сталкиваются с ограничениями — например, насекомым тяжело летать в условиях разреженного воздуха.

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