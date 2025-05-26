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Найден новый способ похудения без упражнений

Nature: ограничение цистеина в рационе помогает худеть быстрее
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Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Медицинской школы Нью-Йоркского университета обнаружили, что исключение из рациона всего одной аминокислоты — цистеина — может вызывать стремительное и значительное снижение массы тела. В ходе эксперимента мыши на такой диете потеряли до 30% веса. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Цистеин — серосодержащая аминокислота, участвующая в синтезе важнейших молекул, таких как антиоксидант глутатион и коэнзим A, который играет ключевую роль в энергетическом обмене. Им богаты продукты животного происхождения, орехи и некоторые виды круп.

Удаление цистеина из рациона активировало у генетически модифицированных мышей сразу две защитные реакции — интегрированный клеточный стресс (ISR) и окислительный стресс (OSR). Это вызвало быструю перестройку метаболизма: усилилось сжигание жира, а обычные пути переработки питательных веществ были нарушены.

Ученые также зафиксировали резкое снижение уровня коэнзима A, что ухудшило работу митохондрий — энергетических станций клеток. Организм был вынужден перейти на менее эффективные пути получения энергии, включая анаэробный гликолиз. При этом терялся в основном жировой запас, а мышечная масса сохранялась. Кроме того, в моче мышей обнаруживались промежуточные продукты обмена — признаки нарушенной переработки веществ.

Также было установлено, что эффект был полностью обратим: после возвращения к обычному рациону мыши быстро набирали прежний вес. По мнению авторов исследования, это открытие может стать основой для разработки краткосрочных метаболических вмешательств при ожирении и нарушениях обмена веществ у людей. Однако перед внедрением таких рекомендаций необходимы дополнительные клинические испытания.

Ранее стал известен процент россиян, применяющих средства для похудения без назначения врача.

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