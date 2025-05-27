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Создан «мягкий» метод борьбы с детским раком крови

Nature: комбинация двух препаратов позволит проводить мягкое лечение лейкоза
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Freepik

Комбинированное применение двух препаратов — венетоклакса и инобродиба — может снизить риск токсических побочных эффектов при лечении В-клеточного острого лимфобластного лейкоза (B-ALL). К таким выводам пришли ученые Кембриджского университета. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

B-ALL остается самым распространенным видом рака у детей, но особенно тяжело протекает у взрослых, чьи шансы на выздоровление существенно ниже. Современные методы лечения — от химиотерапии до трансплантации костного мозга и терапии CAR-T-клетками — сопровождаются тяжелыми побочными эффектами и далеко не всегда доступны. Среди осложнений — поражения сердца, суставов и нервной системы.

Команда ученых под руководством гематолога Саймона Ричардсона предложила использовать комбинацию двух уже известных препаратов: венетоклакса, применяемого при других формах лейкоза, и инобродиба — блокатора гена CREBBP.

Эксперименты показали, что совместное применение этих веществ приводит к уничтожению жировых структур в мембранах раковых клеток, вызывая их разрушение. Это отличается от действия классических химиопрепаратов и потенциально позволяет избежать многих побочных эффектов.

Оба препарата уже проходили клинические испытания по отдельности, что может ускорить начало тестирования их комбинации на людях. Дополнительным преимуществом является форма приема: оба лекарства можно принимать перорально. Кроме того, ожидается, что стоимость лечения снизится за счет появления дженериков венетоклакса.

Пока эффективность и безопасность новой схемы подтверждены только на животных моделях и клеточных линиях. Ученые подчеркивают, что долгосрочные последствия применения инобродиба еще предстоит тщательно изучить.

Ранее ученые рассказали, что ключевой компонент энергетиков провоцирует агрессивный рак крови.

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