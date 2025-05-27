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Найдена новая молекулярная мишень для лечения болезни Альцгеймера

A&D: блокировка белка RTP801 улучшает работу мозга при болезни Альцгеймера
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Freepik.com

Белок RTP801, вырабатываемый астроцитами — клетками, ранее считавшимися лишь вспомогательными в мозге, — может играть ключевую роль в развитии когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Института нейронаук Барселонского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

Болезнь Альцгеймера характеризуется накоплением β-амилоидных бляшек и изменением тау-белка, однако важную роль в прогрессировании заболевания играет и взаимодействие различных клеток мозга. Исследователи сосредоточились на белке RTP801, который участвует в стрессовых и воспалительных реакциях, и ранее изучался в контексте нейронов, но его влияние на астроциты оставалось неизвестным.

Команда с помощью генной терапии подавила экспрессию RTP801 в астроцитах дорсального гиппокампа у крыс с болезнью Альцгеймера. Это позволило проследить влияние на пространственную память, функциональные связи между нейронами и активность тормозных цепей мозга.

«Мы обнаружили, что блокировка работы RTP801 нормализует работу тормозных нейронов и восстанавливает уровень нейромедиатора ГАМК, который важен для регулирования возбудимости мозга», — рассказал первый автор исследования Альмуден Чикоте.

Также было установлено, что избыточная активность мозговых сетей (гиперсвязанность), характерная для болезни Альцгеймера, снижается при подавлении RTP801. Исследователи связывают это с уменьшением токсического воздействия белка на PV+ нейроны, вырабатывающие ГАМК. В результате восстанавливается баланс между возбуждающими и тормозными сигналами в мозге, что может способствовать улучшению когнитивных функций.

Ранее был создан прототип генной терапии от болезни, разрушающей нервную систему.

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