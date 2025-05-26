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Ученые научились бороться с обжорством стимуляцией мозга

BMC Psychology: магнитное воздействие на мозг нормализует пищевое поведение
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Depositphotos

Испанские ученые из Университета Гранады разработали инновационный метод коррекции пищевого поведения, позволяющий обуздать тягу к перееданию. Он сочетает транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС) с тренировкой когнитивного контроля. Исследование опубликовано в научном журнале BMC Psychology.

Техника основана на неинвазивной стимуляции определенных зон мозга магнитными импульсами, что позволяет модулировать активность нейронных сетей, ответственных за контроль пищевого поведения.

В сочетании с использованием специального мобильного приложения FoodTrainer, разработанного для тренировки способности подавлять импульсы, технология демонстрирует впечатляющие результаты.

Исследования выявили ключевые особенности работы мозга у людей с нарушенным пищевым поведением. У них наблюдается повышенная активность системы вознаграждения при виде калорийной пищи, сниженный контроль над импульсивными реакциями и склонность к автоматизированным моделям поведения, которые обходят сознательное принятие решений.

Пилотные испытания метода уже показали значительные улучшения: участники демонстрировали не только лучшие антропометрические показатели, но и устойчивые изменения в пищевом поведении. Особенность подхода заключается в его персонализации — ученые учитывают индивидуальные когнитивные профили, паттерны мозговой активности, а также генетические и эндокринные факторы каждого участника.

Ученые подчеркивают, что их метод не заменяет, а дополняет традиционные рекомендации по питанию и физической активности, помогая преодолеть главный барьер — трудности долгосрочного соблюдения здоровых привычек.

Ранее исследователи доказали, что острая еда помогает избегать переедания.

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