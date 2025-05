Ученые развенчали миф о единой норме здорового сна

Канадские ученые из Университета Британской Колумбии опровергли рекомендации о восьмичасовом сне как о здоровой норме. Анализ данных из 70 стран показал, что связь между продолжительностью сна и состоянием организма сильно варьируется в зависимости от культурных норм. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда обнаружила парадокс: хотя японцы спят в среднем на 1,5 часа меньше французов, это не отражается на их продолжительности жизни или здоровье.

«В Японии самая высокая в мире средняя продолжительность жизни, несмотря на короткий сон», — отметили исследователи.

Специалисты выяснили, что национальные средние показатели сна не коррелируют с уровнем сердечных заболеваний, диабета или ожирения. В 20 изученных странах «идеальная» продолжительность ночного отдыха оказалась разной. Кроме того, люди, чей режим сна соответствовал культурным нормам их общества, чувствовали себя здоровее.

Ученые предполагают, что важнее соответствие местным традициям, чем конкретное количество часов. Возможно, это связано с адаптацией к социальным ритмам — времени начала работы, транспорту и другим факторам.

Эти результаты ставят под сомнение глобальные рекомендации по сну и подчеркивают важность учета культурного контекста при оценке здоровья.

Ранее ученые выяснили, что всего три ночи плохого сна могут нанести вред сердцу.