В Мексике 500-летние ритуальные артефакты едва не спутали с мусором

В Мексике спелеолог и местный гид совершили неожиданное открытие в высокогорной пещере Тлайокок в штате Герреро. Изначально приняв находку за современный мусор, исследователи нашли 14 древних артефактов, предположительно использовавшихся в ритуалах плодородия более 500 лет назад. Об этом сообщается на официальном сайте Национального института антропологии и истории Мексики (INAH).

Пещера, название которой на языке науатль означает «Пещера барсуков», расположена на высоте 2380 метров и считается священным местом у коренных народов. Чтобы добраться до артефактов, группе пришлось преодолеть затопленный участок с зазором всего 15 см между водой и потолком.

Среди находок — четыре браслета из ракушек, украшенная раковина гигантской улитки, два каменных диска и шесть их фрагментов, а также кусок обугленного дерева. Особый интерес вызвало расположение браслетов: они были надеты на сталагмиты, что, по мнению археологов, указывает на фаллическую символику и связь с обрядами плодородия.

«В доиспанских культурах пещеры считались чревом Земли, священным пространством, связанным с подземным миром», — пояснил археолог Мигель Перес Негрете из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH).

Артефакты украшены резными символами, включая S-образный знак «xonecuilli» (ассоциируемый с Венерой) и изображение, напоминающее бога Кецалькоатля. Ученые отнесли предметы к постклассическому периоду (950–1521 гг. н. э.) и связали их с культурой тлакотепеуа, малоизученной группой, населявшей регион.

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