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Изменения климата угрожают сексуальному здоровью, выяснили ученые

BMJGH: климатические изменения угрожают сексуальному здоровью подростков в Кении
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Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

Ученые из Канады и Кении обнаружили, что климатические изменения и связанные с ними экстремальные погодные явления негативно влияют на сексуальное и репродуктивное здоровье подростков в Кении. Работа опубликована в журнале BMJ Global Health (BMJGH).

«Климатический кризис — это не только экологическая угроза, но и чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, особенно для подростков», — заявила ведущий автор исследования, профессор Университета Торонто Кармен Ложи.

В исследовании приняли участие 297 человек, включая 178 подростков и 119 старейшин из шести климатически уязвимых регионов Кении: Матхари, Кисуму, Исиоло, Наиваши, Килифи и поселения беженцев Калобейей. Ученые провели фокус-группы, интервью и картографические сессии, чтобы понять, как нехватка продовольствия, воды и безопасной санитарии влияет на подростков.

По данным ученых, из-за засух, наводнений и нехватки ресурсов девочки в возрасте от 10 до 14 лет сталкиваются с повышенным риском ранней беременности, насилия по гендерному признаку, участия в обмене секса на еду или гигиенические средства, а также преждевременного ухода из школы.

По словам соавтора работы Ариссы Хашам, девочки часто стыдятся отсутствия чистой одежды или средств гигиены, что вынуждает их пропускать школу или вступать в эксплуатационные отношения для удовлетворения базовых нужд.

Авторы исследования указывают, что воздействие климата ведет к множеству прямых и косвенных последствий: от разрушения продовольственных систем до сексуальной эксплуатации. Особенно остро проблема стоит в местах сбора воды, где девочки подвергаются домогательствам и насилию. Отсутствие безопасной санитарии способствует принудительным половым контактам в обмен на предметы гигиены.

Исследователи призывают к разработке программ, учитывающих климатическую обстановку и специфические потребности подростков в уязвимых регионах.

«Нам срочно необходимы программы, ориентированные на подростков и способные преодолеть гендерное неравенство. Только так мы сможем защитить здоровье и будущее молодых людей», — отметила соавтор исследования, директор организации Elim Trust доктор Джулия Кагунда.

Ранее ученые создали биосенсор, способный неделями отслеживать молекулы в крови.

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