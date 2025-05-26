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Названы скрытые признаки деменции у молодых

Daily Mail: проблемы со счетом могут указывать на начало деменции у молодых
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Проблемы со счетом, затуманенность сознания, медлительность и повышенная конфликтность могут быть признаками деменции в молодом (до 50 лет) возрасте. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский психиатр Джун Эндрюс.

«Неспособность запомнить числа или просто удерживать их в голове, когда вы выполняете вычисления в уме, может говорить о снижении когнитивных способностей», — рассказала эксперт.

Однако, по словам Эндрюс, навык счета во многом зависит от того, какую работу выполняет человек.

«Например, математик с деменцией, развившейся в молодом возрасте, может по-прежнему лучше разбираться в математике, чем его врач, но при этом частично утратить эту способность», — уточнила врач.

Другим признаком ранней деменции специалист назвала затуманенность сознания. По ее словам, люди трудоспособного возраста могут испытывать трудности с концентрацией внимания в офисе или с логическим мышлением. Особенно часто «туман в мозгах» встречается у женщин в период менопаузы. Тем не менее, постоянное нахождение в рассеянном состоянии должно послужить поводом для визита к врачу.

Также снижение когнитивных способностей у молодых может проявляться заторможенностью.

«Если вы постоянно замечаете, что выполнение простых задач занимает у вас много времени, это может быть признаком ранней деменции», — отметила психиатр.

Специалист добавила, что у людей с людей с определенным типом деменции, поражающим лобную долю, могут проявиться изменения в характере. Речь идет о несвойственной для человека грубости, частом употреблении ненормативной лексики, бестактности. Дело в том, что лобная доля служит так называемым регулятором торможения в мозге. Нарушение ее работы при лобно-височной деменции может привести к утрате контроля над поведением.

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