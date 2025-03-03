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Ученые превратили автомобильные выхлопы в топливо будущего

CarbNet: углерод из выбросов транспорта преобразовали в электрокатализаторы
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Global Look Press

Индийские ученые из Академии научных и инновационных исследований разработали инновационный метод преобразования углеродных частиц из выхлопов автотранспорта в высокоэффективные электрокатализаторы для получения чистой энергии. Статья опубликована в научном журнале Carbon Neutralization (CarbNet).

Специалисты легировали углеродные наночастицы бором, азотом, кислородом и серой, значительно улучшив их каталитические свойства. Эти модифицированные наночастицы демонстрируют выдающуюся эффективность в ключевых электрохимических реакциях восстановления кислорода, выделения водорода и выделения кислорода.

Эти процессы необходимы для топливных элементов и систем хранения энергии, а также для синтеза водородного горючего.

Используя методы высокоразрешающей электронной микроскопии (ТЭМ) и рамановской спектроскопии, исследователи обнаружили, что легированные наночастицы имеют губчатую фрактальную структуру, которая увеличивает количество активных центров и улучшает перенос заряда. Это делает их идеальными для использования в энергетических системах.

Новые катализаторы могут быть интегрированы в топливные элементы для электромобилей и систем хранения энергии, системы производства водорода и хранения энергии, отметили авторы разработки.

Ранее ученые создали ловушку для удаления загрязнений из воды.

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