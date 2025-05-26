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Риск развития деменции зависит от качества мышц, выяснили ученые

JCSM: высокое качество мышц снижает риск ухудшения памяти
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Shutterstock

Ученые из школы здравоохранения и спортивных наук Университета Досися (Япония) установили, что саркопения — возрастное снижение массы и функции скелетных мышц — может быть связана с повышенным риском развития деменции. Результаты опубликованы в журнале Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (JCSM).

В исследовании приняли участие 263 жителя Японии старше 40 лет. Ученые стремились выяснить, какие показатели, отражающие количество, качество и силу скелетных мышц, наиболее точно указывают на снижение когнитивных функций.

Анализ проводился по ряду параметров: масса мышц конечностей с учетом роста и индекса массы тела, сила сжатия кисти и фазовый угол — показатель биоимпедансного анализа, отражающий целостность клеток и качество мышц.

Когнитивные функции участников оценивались с помощью японской версии Монреальской шкалы (MoCA-J), включающей тесты на память, внимание, речь и исполнительные функции.

По словам одного из авторов исследования, доктора Кентаро Икэуэ, фазовый угол оказался надежным индикатором риска когнитивных нарушений, особенно у женщин.

«Мы обнаружили, что более высокий показатель фазового угла связан с более низким риском развития легких когнитивных нарушений у женщин, — объяснил доктор Икэуэ. — Кроме того, высокое качество мышц было связано с лучшей памятью как у мужчин, так и у женщин. Ухудшение памяти часто является самым ранним проявлением когнитивных нарушений».

Отдельное внимание исследователи уделили половым различиям: у женщин фазовый угол коррелировал с несколькими когнитивными функциями, включая речь и внимание, тогда как у мужчин — преимущественно с памятью. Авторы полагают, что такие различия могут быть обусловлены гормональными и другими физиологическими факторами.

Ранее были названы признаки деменции, которые легко упустить из виду.

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