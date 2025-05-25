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В Испании нашли способ ускорить похудение без побочных эффектов

Nutrients: белок коллаген способен подавить аппетит при похудении
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Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Наварры (Испания) установили, что белок коллаген способен усилить чувство насыщения и помочь в борьбе с лишним весом, установили. Результаты исследования представлены на Европейском конгрессе по борьбе с ожирением (ECO 2025) и опубликованы в журнале Nutrients.

В 12-недельном рандомизированном исследовании приняли участие 64 человека с избыточным весом или ожирением в возрасте от 20 до 65 лет. Все добровольцы ознакомились с рекомендациями по питанию в рамках средиземноморской диеты. Половину из них также проинструктировали перед обедом и ужином употреблять батончики со вкусом шоколада, содержащие 10 г коллагена, запивая их водой.

Коллаген в составе батончиков был специально модифицирован для лучшего набухания в желудке, что, по словам исследователей, усиливало насыщение. Такой эффект позволил снизить аппетит и потребление калорий.

Через три месяца группа, принимавшая коллаген, потеряла в среднем три кг веса — вдвое больше, чем участники контрольной группы (1,5 кг). Также у них в большей степени снизились индекс массы тела и окружность талии. Кроме того, в первой группе увеличилась безжировая масса тела, что могло указывать на прирост мышечной массы.

Дополнительно результаты показали, что у принимавших коллаген уровень сытости был выше, а чувство голода — ниже. Несмотря на то, что у всех участников в организме сократилась выработка лептина — гормона насыщения, в экспериментальной группе его уровень был выше, чем в контрольной.

Ранее врач назвала три условия для похудения в талии.

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