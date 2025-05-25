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Почему с возрастом время летит быстрее: ученые нашли неожиданный ответ

PSPB: мимолетность жизни говорит о ее насыщенности и развитии, а не о пустоте
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Depositphotos

Американские ученые из Канзасского университета опровергли привычные представления о том, почему жизнь кажется стремительной с годами. Оказалось, ощущение течения времени связано не с рутиной, а с личностным ростом и насыщенностью будней. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).

Команда провела четыре теста, охвативших 2500 человек. Результаты показали, что периоды, наполненные развитием и достижениями, воспринимаются как более мимолетные. Чувство удовлетворения и ностальгии усиливает эффект «ускоренного времени». В то же время рутинные периоды не всегда кажутся более короткими.

«Парадоксально, но когда мы наиболее погружены в значимую деятельность, время субъективно ускоряется», — отметили авторы.

Ученые предложили два объяснения феномена. Теория роста-погружения — интенсивное развитие заставляет меньше обращать внимание на ход времени. Альтернативный вариант — гипотеза роста-тоски, согласно которой ностальгия по важным периодам создает иллюзию их мимолетности.

Статистический анализ подтвердил: именно удовлетворенность жизнью, а не количество событий, лучше всего предсказывает ощущение быстротечности времени.

Исследователи предлагают переосмыслить отношение к ускоряющемуся времени. Например, вместо борьбы с темпом жизни стоит сосредоточиться на ее наполненности. А ощущение «пролетающего времени» может быть маркером осмысленного существования.

«Быстротечность — не признак пустой жизни, а свидетельство ее насыщенности», — заключили ученые.

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