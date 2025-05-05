Финансовое благополучие не гарантирует счастья, подтвердили ученые

Ученые из университетов Бэйлора и Гарварда поставили под сомнение популярное представление о связи между уровнем жизни и ощущением счастья. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Mental Health.

Исследование охватило более 207 тысяч человек из более чем 20 стран. Участники оценили свой уровень благополучия по по шести критериям: счастье, здоровье, смысл жизни, характер, отношения и финансовая безопасность.

Лидерами рейтинга благополучия стали Индонезия, Мексика и Филиппины. Напротив, такие страны, как США и Швеция, традиционно попадающие в верхние строчки рейтингов счастья, по общему уровню удовольствия от жизни оказались ближе к середине списка.

Ученые также выяснили, что чувство удовлетворенности жизнью с возрастом, как правило, растет. При этом молодые люди чаще сталкиваются с трудностями и нередко испытывают нехватку жизненной цели, что снижает уровень их благополучия.

Исследователи отметили, что страны с высоким доходом населения показали лучшие результаты по финансовой безопасности, но уступили по таким параметрам, как качество межличностных отношений и ощущение смысла. При этом государства с высокими показателями процветания, включая Индонезию и Нигерию, не попали в топ-20 Всемирного доклада о счастье (The World Happiness Report).

Ранее ученые опровергли миф о несчастной жизни женщин после развода.