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Умственные способности ворон и сорок шокировали ученых

AnimCog: интеллект врановых птиц оказался сопоставим с интеллектом приматов
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Depositphotos

Международная группа ученых из Великобритании и Сингапура пришли к выводу, что вороны, сороки и другие врановые обладают интеллектом и самосознанием, сопоставимыми с приматами. Исследование опубликовано в научном журнале Animal Cognition (AnimCog).

Врановые демонстрируют исключительные сенсорные способности: их зрение позволяет им ориентироваться на высокой скорости, слух помогает различать сородичей по голосам, а обоняние используется для поиска спрятанной пищи.

Но главное их преимущество — феноменальная память. Некоторые виды способны запоминать расположение более тысячи тайников с едой, различая скоропортящиеся продукты (например, насекомых) и долгохранящиеся (орехи). Более того, они умеют планировать будущее — например, откладывать инструменты для последующего использования.

Исследование показало, что врановые испытывают эмоции, схожие с человеческими: они могут быть пессимистичными, радостными после успеха или осторожными при встрече с новыми объектами. Их социальные навыки поражают: они узнают себя в зеркале, понимают намерения других птиц и даже манипулируют информацией. Например, если ворона знает, что за ней наблюдают, она может перепрятать еду — но только если сама ранее воровала у других. Самцы соек, ухаживая за самками, запоминают их пищевые предпочтения, чтобы предложить нужное угощение.

Мозг врановых устроен иначе, чем у млекопитающих: у них нет мозолистого тела, соединяющего полушария. Это может означать, что их сознание работает иначе — возможно, как у людей с «разделенным мозгом», где каждое полушарие обрабатывает информацию по-своему. Однако это не мешает им демонстрировать сложное поведение, включая использование орудий и стратегическое мышление.

Исследование подчеркивает, что сознание животных изучено недостаточно, и призывает к более глубокому изучению когнитивных способностей птиц.

Кроме того, авторы указывают на необходимость учитывать их эмоциональные и социальные потребности — особенно при содержании в неволе. Например, из-за отличной памяти негативный опыт может долго влиять на их состояние, а неофобия (боязнь новизны) требует осторожного обращения с новыми предметами.

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