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Найден главный ген, защищающий легкие от рубцевания и рака

NatCom: ген let-7 защищает от легочного фиброза и рака
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Depositphotos

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора установили, что здоровье легких во многом зависит от небольшого гена под названием let-7, который предотвращает развитие фиброза и рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Ученые объяснили, что let-7 регулирует процессы заживления легких. С возрастом активность этого гена снижается, что может способствовать развитию фиброза.

«Легочный фиброз — это тяжелое, неизлечимое заболевание, чаще всего поражающее людей старше 50 лет. Оно сопровождается образованием рубцов в легочной ткани и затрудненным дыханием», — отметил ведущий автор исследования доктор Энтони Родригес. — «Мы изучаем, как легкие восстанавливаются после повреждений, и какие сбои в этих процессах приводят к фиброзу».

Исследование показало, что при повреждении легких активируются стволовые клетки AT2, ответственные за регенерацию ткани. Однако с возрастом эти клетки начинают работать неправильно: вместо восстановления легочной ткани они вызывают ее рубцевание.

Ученые выяснили, что при фиброзе уровень экспрессии гена let-7 снижается, что нарушает нормальное функционирование клеток AT2. Эксперименты на мышах, органоидах легких и образцах человеческих тканей показали, что при удалении гена let-7 фиброз может развиться спонтанно.

Дополнительный анализ выявил, что let-7 также участвует в регуляции генов, связанных с раком. Этот ген «включает» защитные эпигенетические механизмы — такие как модификации белков-гистонов, упаковывающих нити ДНК в клеточном ядре.

Ранее в России был создан ИИ, по кашлю выявляющий хроническую обструктивную болезнь легких.

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