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Дневной свет усиливает иммунную защиту организма, выяснили ученые

SciImmun: иммунный ответ достигает пика в утренние часы
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Rido/Shutterstock/FOTODOM

Новозеландские ученые из Университета Вайпапа Таумата Рау сделали важное открытие о связи дневного света и работы иммунной системы. Оказалось, что естественное освещение повышает способность иммунных клеток бороться с инфекциями. Исследование опубликовано в научном журнале Science Immunology (SciImmun).

Команда обнаружила, что нейтрофилы — самые распространенные иммунные клетки организма — обладают собственными циркадными часами. Эти внутренние «биологические часы» активируют защитные функции клеток с наступлением дневного света, значительно усиливая их способность уничтожать бактерии.

Эксперименты проводились на прозрачных рыбках данио-рерио, чья иммунная система во многом схожа с человеческой.

«Мы наблюдали, что иммунный ответ достигает пика в утренние часы, когда организм наиболее активен и вероятность столкнуться с инфекцией выше», — пояснила руководитель исследования Кристофер Холл.

Открытие помогает объяснить, почему люди более уязвимы к инфекциям при нарушении суточных ритмов, а также дает новые возможности для разработки препаратов, воздействующих на циркадные ритмы иммунных клеток.

Ранее ученые выяснили, что авиаперелеты повышают риск развития рака.

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