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Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил самый далекий объект во Вселенной

arXiv: обнаружена самая далекая галактика во Вселенной — MoM-z14
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ESO

Международная команда ученых с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб зафиксировала свет от самой далекой из когда-либо обнаруженных галактик — MoM-z14, сформировавшейся всего через 280 миллионов лет после Большого взрыва. Это открытие сдвигает границу наблюдаемой Вселенной еще дальше в прошлое и дает уникальное представление о самых ранних этапах формирования галактик. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Галактика была найдена в рамках спектроскопического обзора Mirage, направленного на подтверждение кандидатов в высоко-красносмещенные объекты. Красное смещение z = 14.4, на котором находится галактика MoM-z14 означает, что свет от этой галактики путешествовал к нам более 13,5 миллиардов лет.

Галактика MoM-z14 исключительно яркая, но не содержит активного ядра, что говорит о наличии в ней сверхмассивных звезд, предсказанных теорией ранней Вселенной. Ее химический состав — особенно высокое соотношение азота к углероду — схож с древнейшими звездами Млечного Пути и шаровыми скоплениями. Все это может свидетельствовать о том, что звезды MoM-z14 и звезды нашей галактики имели схожие условия рождения.

До запуска Джеймса Уэбба ученые практически не имели инструментов для наблюдения таких далеких объектов: телескоп Хаббл видел лишь один объект возрастом ~500 млн лет, а Спитцер имел слишком маленькое зеркало. У Уэбба— зеркало 6,5 метра и передовые ИК-детекторы, позволяющие «приоткрывать завесу» над первыми эпохами космоса.

«Уэбб уже нашел удивительно яркие далекие галактики, что вызвало настоящий всплеск интереса и множество новых вопросов о формировании галактик в первые 500 миллионов лет», — отметили авторы исследования.

Если в будущем будет запущен космический телескоп Романа, ожидается обнаружение сотен подобных объектов, что позволит подтвердить или пересмотреть нынешние теории.

Ранее ученые опровергли одну из популярных гипотез о жизни на Марсе.

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