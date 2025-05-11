Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нанопластик стал «троянским конем» для токсичных металлов, предупредили ученые

ACS ES&T Water: нананопластик доставляет в организм свинец и кадмий
close
Global Look Press

Американские ученые из Технологического института Нью-Джерси обнаружили, что микроскопические пластиковые частицы не только накапливаются в организме человека, но и служат транспортом для опасных тяжелых металлов. Исследование опубликовано в научном журнале ACS ES&T Water.

Команда выяснила, что нанопластик размером менее 1 микрона, образующийся при распаде обычных пластиковых изделий, способен связывать ионы свинца и кадмия. Эти «заряженные» частицы затем легко проникают в организм через воду, пищу и даже воздух, увеличивая концентрацию токсинов в тканях в 3-5 раз.

Особую тревогу вызывает повсеместное распространение нанопластика. Его уже обнаружили в человеческой крови, легких, лимфатических узлах, сперме и даже плаценте беременных женщин. Попадая в организм, эти частицы вызывают хроническое воспаление и могут провоцировать аномальный рост клеток.

«Ситуация напоминает троянского коня. Сам по себе пластик уже опасен, но когда он начинает переносить тяжелые металлы, угроза становится многократно серьезнее», — пояснили ученые.

Эксперты настаивают на срочном пересмотре стандартов очистки воды и разработке новых фильтрующих технологий, способных улавливать наночастицы. Они также призывают ускорить переход к биоразлагаемым материалам, пока пластиковое загрязнение не привело к необратимым последствиям для здоровья человечества.

Ранее ученые нашли высокие концентрации микропластика в сосудах пациентов, переживших инсульт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами