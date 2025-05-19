Ледникам потребуются столетия, чтобы восстановиться после глобального потепления

Даже если человечество сумеет охладить планету и вернуть температуру к норме, горные ледники уже не смогут восстановиться в течение многих веков. К такому выводу пришли ученые из Бристольского университета в Великобритании и Университета Инсбрука в Австрии. Работа опубликована в журнале Nature Climate Change (NCC).

Исследователи смоделировали ситуацию, при которой температура Земли поднимается на 3°C к 2150 году, а затем постепенно снижается на 1,5°C к 2300 году и остается стабильной. Это реалистичный сценарий при нынешних темпах сокращения выбросов, особенно если технологии по удалению углекислого газа начнут массово применяться слишком поздно.

Результаты показали: по сравнению с миром, в котором потепление никогда не превышало 1,5°C, в «перегретом» сценарии ледники теряют до 16% дополнительной массы к 2200 году и до 11% — к 2500 году. Эти потери необратимы и вносят дополнительный вклад в повышение уровня моря. Иными словами, даже если температура Земли в будущем вернется к относительно безопасному уровню, последствия перегрева уже будут запущены.

«Мы часто слышим вопрос — если мы остудим планету, ледники снова вырастут? Наше исследование показывает, что этого не произойдет — по крайней мере, не при жизни сегодняшнего и следующих поколений,» — подчеркнул один из авторов исследования, доктор Фабиан Моссьон.

Ученые предупреждают: чем дольше мир откладывает активные меры по сокращению выбросов, тем большее и более долговременное воздействие испытывают ледники. А вместе с ними — и миллионы людей, зависящих от талой воды, особенно в засушливые сезоны.

По мнению авторов, их работа ясно показывает, что даже временное превышение климатических целей может запустить цепь необратимых изменений. Надеяться на «потом остудим» — значит перекладывать цену климатического кризиса на будущие поколения.

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