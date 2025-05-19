На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ледникам потребуются столетия, чтобы восстановиться после глобального потепления

NCC: ледники смогут восстановиться лишь через сотни лет
close
unsplash.com

Даже если человечество сумеет охладить планету и вернуть температуру к норме, горные ледники уже не смогут восстановиться в течение многих веков. К такому выводу пришли ученые из Бристольского университета в Великобритании и Университета Инсбрука в Австрии. Работа опубликована в журнале Nature Climate Change (NCC).

Исследователи смоделировали ситуацию, при которой температура Земли поднимается на 3°C к 2150 году, а затем постепенно снижается на 1,5°C к 2300 году и остается стабильной. Это реалистичный сценарий при нынешних темпах сокращения выбросов, особенно если технологии по удалению углекислого газа начнут массово применяться слишком поздно.

Результаты показали: по сравнению с миром, в котором потепление никогда не превышало 1,5°C, в «перегретом» сценарии ледники теряют до 16% дополнительной массы к 2200 году и до 11% — к 2500 году. Эти потери необратимы и вносят дополнительный вклад в повышение уровня моря. Иными словами, даже если температура Земли в будущем вернется к относительно безопасному уровню, последствия перегрева уже будут запущены.

«Мы часто слышим вопрос — если мы остудим планету, ледники снова вырастут? Наше исследование показывает, что этого не произойдет — по крайней мере, не при жизни сегодняшнего и следующих поколений,» — подчеркнул один из авторов исследования, доктор Фабиан Моссьон.

Ученые предупреждают: чем дольше мир откладывает активные меры по сокращению выбросов, тем большее и более долговременное воздействие испытывают ледники. А вместе с ними — и миллионы людей, зависящих от талой воды, особенно в засушливые сезоны.

По мнению авторов, их работа ясно показывает, что даже временное превышение климатических целей может запустить цепь необратимых изменений. Надеяться на «потом остудим» — значит перекладывать цену климатического кризиса на будущие поколения.

Ранее ученые опровергли одну из популярных гипотез о жизни на Марсе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами