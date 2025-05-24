Месторождения лития имеют «инопланетный» состав, выяснили ученые

Ученые из Университета Дьюка в США выяснили, что химический состав литийсодержащих соляных вод, из которых сегодня добывается значительная часть мирового лития, существенно отличается от морской воды и других природных солей. Оказалось, что уровень pH в этих рассолах регулируется не углекислыми соединениями, как это происходит в большинстве природных вод, а соединениями бора. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Объектом исследования стал крупнейший в мире солончак Салар-де-Уюни в Боливии, где сосредоточено самое большое литиевое месторождение на планете. Исследователи проанализировали состав подземных вод, содержащих литий, и установили, что в естественных условиях pH этих рассолов близок к нейтральному. Однако по мере их испарения в специальных прудах, используемых при промышленной добыче лития, кислотность воды резко возрастает.

Согласно результатам моделирования, именно бор, а точнее его формы — борная кислота и бораты — становятся главными регуляторами кислотности на всех этапах испарения.

По словам руководителя исследования, профессора кафедры наук о Земле и климате Авнера Венгоша, химическая среда этих рассолов кардинально отличается от всего ранее изученного и напоминает скорее внеземные условия.

Исследование также охватило более 300 образцов литиевых рассолов из Чили, Аргентины, Боливии и Тибета, что подтвердило: выявленные закономерности носят глобальный характер.

Авторы считают, что полученные данные помогут усовершенствовать технологии извлечения лития и повысить экологическую безопасность при утилизации отходов производства.

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