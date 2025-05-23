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Ученые РФ нашли способ лечения стафилококковой инфекции

Козлов: ученые РФ выделили из почвы Антарктиды бактерии для лечения стафилококка
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Пресс-служба Альфа-Банка

Российские ученые выделили из почвы Антарктиды бактерии, которые могут помочь в создании более эффективных препаратов для лечения стафилококковой инфекции. Об этом рассказал глава Минприроды РФ Александр Козлов на пленарном заседании XI Невского международного экологического конгресса, передает РИА Новости.

Министр сообщил, что в настоящее время системы здравоохранения во всем мире столкнулись с серьезной проблемой: некоторые инфекции перестали реагировать на привычные препараты. В связи с этим научное сообщество активно ищет новые антибактериальные средства.

По словам Козлова, ученые во время предыдущих экспедиций выделили из антарктической почвы бактерии (продуценты антимикробных соединений).

«Эксперименты признали, что два штамма перспективны для лечения стафилококковой инфекции», — отметил глава Минприроды.

Он подчеркнул, что исследования российских специалистов в Антарктиде признаются международным научным сообществом, поскольку «Белый континент — это территория, где Земля открывает свои тайны не политикам, а ученым».

До этого стало известно о появлении нового способа лечения разрушительных болезней костей. Команда специалистов разработала уникальный терапевтический подход: специальный тетравалентный пептид, который тонко регулирует активность остеокластов — клеток, разрушающих костную ткань.

Ранее ученые нашли неочевидную причину низкой рождаемости.

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