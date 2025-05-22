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Ученые нашли неочевидную причину низкой рождаемости

EP: люди заводят собак в качестве «заменителя» ребенка
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Tienuskin/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Будапештского университета имени Этвеша Лорана выяснили, как культурные и личные обстоятельства влияют на все более глубокую интеграцию собак в структуру современных семей, особенно в странах с низкой рождаемостью — таких как страны Европы, Северной Америки и Восточной Азии. Работа опубликована в журнале European Psychologist (EP).

В то время как рождаемость во всем мире снижается, любовь к собакам — особенно в роли «пушистых детей» — продолжает расти. Собаки не заменяют детей напрямую, но могут частично удовлетворять врожденную потребность человека заботиться о зависимом существе — с меньшими затратами и ответственностью.

Исследователи установили, что собаки обладают рядом качеств, которые делают их «идеальными кандидатами» на роль заменителя ребенка. Они зависят от человека, не могут самостоятельно выбирать пищу, прогулки или круг общения. К тому же они демонстрируют поведение, схожее с поведением маленьких детей: ищут внимания, учатся общению, и могут казаться беззащитными и невинными — особенно представители «мультяшных» пород с укороченной мордой, вроде мопсов и французских бульдогов.

«Собака может стать эмоциональным компаньоном, обеспечивая чувство смысла и социальной привязанности — подобно тому, как это делает ребенок, — но при этом оставаясь проще в «обслуживании», — объяснила Лора Жилле, аспирантка и одна из авторов работы.

Однако стремление наделить собак чертами детей может привести к тревожным последствиям — как для животных, так и для общества. Массовое разведение собак с нездоровыми чертами, вроде чрезмерной инфантильности, а также гиперопека могут привести к проблемам с физическим и психическим благополучием питомцев.

Авторы подчеркивают, что «собачье родительство» — это не универсальная модель, а отражение личного опыта и социокультурной среды. Собаки могут играть разные роли на протяжении жизни человека: быть «тренажером родительства» у молодой пары, а потом — «пушистым братом» для их ребенка.

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