Найден способ предсказывать риск деменции по качеству мышц

Ученые из Японии выяснили, что качество мышц может быть связано с риском когнитивных нарушений, включая деменцию. Особенно важным оказался один из параметров — так называемый фазовый угол (PhA), измеряемый при помощи биоимпедансного анализа. Он отражает состояние клеток и общее качество мышечной ткани. Работа опубликована в журнале Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle (JCSM).

До сих пор большинство исследований связывали ухудшение мышечной массы и силы с деменцией у пожилых людей. Однако японские ученые впервые обратились к людям среднего возраста (от 40 лет) — именно на этом этапе часто начинают проявляться ранние признаки снижения когнитивных способностей и есть шанс вовремя вмешаться.

В исследовании приняли участие 263 человека. Участникам измеряли массу и качество мышц, силу хвата, а также проводили тест MoCA-J — японскую версию международного теста, оценивающего память, внимание, речь и исполнительные функции.

Главный вывод: чем выше фазовый угол, тем ниже риск легких когнитивных нарушений, особенно у женщин. У мужчин эта связь проявилась в основном через память, у женщин — через память, речь, внимание и другие когнитивные способности.

«Наше исследование показало, что фазовый угол может быть полезным не только для оценки ухудшения мышечной массы, но и как маркер раннего когнитивного снижения», — объяснил доктор Икеуэ.

Фазовый угол можно измерить быстро и безболезненно, поэтому ученые предлагают включить этот показатель в ежегодные медицинские осмотры. Это позволит выявлять риски на самых ранних стадиях — задолго до появления заметных симптомов. Кроме того, улучшение качества мышц — через физическую активность и питание — может стать эффективной профилактикой деменции.

«Особенно важно учитывать эти данные при работе с женщинами, так как у них связь между мышечным качеством и работой мозга оказалась особенно выраженной», — добавил Икеуэ.

Ранее ученые обнаружили память у молекул мозга.