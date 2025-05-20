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Ученые обнаружили память у молекул мозга

NatCom: в мозге обнаружена молекулярная память
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Ученые из Линчепингского университета в Швеции выяснили, как нейроны в мозге «запоминают» сигналы, что позволяет формировать воспоминания и влияет на обучение. Открытие может помочь в создании лекарств от редких генетических заболеваний. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Исследователи обнаружили, что особые кальциевые каналы в нейронах способны изменять свою форму в ответ на сигналы и «помнить» их в течение нескольких секунд. Хотя это и краткосрочная память, со временем она накапливается и запускает более длительные изменения в мозге — вплоть до формирования долговременных воспоминаний.

«Эти каналы работают как сцепление в машине: при частой активности одна из частей как бы «отключается» и канал перестает пропускать сигналы. Он запоминает, что сигналы были, и временно «уходит в спячку»», — объяснил руководитель исследования, доцент Антониос Пантазис.

Такие молекулярные изменения влияют на связи между нейронами и могут ослаблять или усиливать их. Это и есть основа того, как мозг учится и запоминает.

Кроме того, ученые определили конкретную часть молекулы, на которую можно воздействовать с помощью лекарств. Это особенно важно, потому что нарушения в работе этих каналов связаны с редкими, но тяжелыми заболеваниями мозга, передающимися по наследству.

«Теперь мы точно знаем, какую часть канала нужно «чинить», чтобы попытаться исправить его работу», — заключил Пантазис.

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