Ученые узнали, откуда берется большинство падающих на Землю метеоритов

Международная группа астрономов под руководством специалистов из Франции, Германии и Чехии выяснила, откуда произошло более двух третей упавших на Землю метеоритов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Хотя известно о более 70 тыс. метеоритов, только 6% были четко идентифицированы по их составу (ахондриты) как прибывшие с Луны, Марса или Весты, одного из крупнейших астероидов в главном поясе.

Источник остальных 94% метеоритов, большинство из которых оказались обычными хондритами, оставался неустановленным.

Как показал новый анализ, чаще всего поверхности нашей планеты достигают космические фрагменты из трех молодых семейств астероидов: Карин, Коронис и Массалия. Эти группы возникли в результате столкновений в главном поясе астероидов 40, 7,5 и 5,8 млн лет назад.

На указанные источники приходится 70% от общего числа падений метеоритов, причем 37% от этого количества связано с семейством Массалия.

По словам ученых, такая активность со стороны трех популяций астероидов обусловлена их небольшим (по космическим меркам) возрастом. Молодые семейства характеризуются обилием фрагментов, что увеличивает риск столкновений и выхода из пояса. Иногда эти обломки вылетают в направлении Земли.

Команда также выявила источники других типов метеоритов, установив происхождение более 90% из них.

Происхождение оставшихся 10% известных метеоритов до сих пор неизвестно. Чтобы исправить это, ученые планируют продолжить свои исследования, на этот раз сосредоточившись на характеристике всех молодых семейств, которые образовались менее 50 миллионов лет назад.

Ранее исследователи нашли в составе метеоритов достаточно веществ для зарождения жизни на Земле и других планетах.