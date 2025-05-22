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Крикалев прокомментировал возвращение на должность спецпредставителя президента РФ в сфере космоса

Крикалев подтвердил возвращение на должность спецпредставителя президента РФ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Космонавт Сергей Крикалев подтвердил в беседе с «Газетой.Ru» свое возвращение на должность спецпредставителя Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Ранее эту должность занимал бывший глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Борисов покинул пост главы космической корпорации в феврале 2025 года, проработав в «Роскосмосе» менее трех лет с июля 2022-го. Сейчас Юрий Борисов будет работать сенатором Совета Федерации от Архангельской области.

Герой СССР и России, космонавт Крикалев уже занимал пост спецпредставителя президента по международному сотрудничеству в области космоса до Юрия Борисова. Он пробыл на нем с 18 января 2024 года до 18 февраля 2025.

«Это не должность, это обязанность. Ее какое-то время назад с меня сняли, теперь обратно возложили», – рассказал «Газете.Ru» Крикалев.

Ранее источник «Газеты.Ru» сообщал о том, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов предложит Герою России и СССР, космонавту Сергею Крикалеву должность своего заместителя. Эту информацию пока никто не опровергал.

По информации «Газеты.Ru» новая структура «Роскосмоса» будет утверждена через неделю.

Ранее сообщалось, что новый глава «Роскосмоса» назначит космонавта Крикалева своим заместителем.

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