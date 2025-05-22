Ученые раскрыли тайны ДНК Леонардо да Винчи

Международная команда исследователей проекта Leonardo DNA Project вплотную приблизилась к реконструкции ДНК Леонардо да Винчи — гения эпохи Возрождения, чьи открытия и творчество до сих пор поражают воображение. Об этом сообщает Leonardo da Vinci DNA Project (LdVDNA).

Ученые провели 30-летнее генеалогическое исследование, охватывающее 21 поколение и более 400 человек — от 1331 года до наших дней. На основе архивных источников удалось проследить родословную по мужской линии от отца Леонардо и его единокровного брата до 15 современных потомков. У шести из них провели ДНК-анализ, подтвердивший сохранность уникального Y-хромосомного маркера, передающегося по мужской линии.

Параллельно велись археологические раскопки в церкви Санта-Кроче в Винчи, где, по предположениям, покоятся родственники Леонардо — дед Антонио, дядя Франческо и единокровные братья. Один из найденных фрагментов мужских останков уже проходит палеогенетическое исследование. Если его Y-хромосома совпадет с ДНК живущих потомков, это подтвердит достоверность родословной и откроет путь к анализу биологических следов, возможно, оставшихся на рукописях или картинах Леонардо.

«Нашей целью было не только восстановить род да Винчи, но и подготовить научную базу для изучения его ДНК», — отмечает Веццози.

Команда надеется раскрыть генетические корни гениальности Леонардо — его острого зрения и творческой одаренности, а также причины возможных заболеваний и смерти.

Авторы также развенчали мифы о происхождении Леонардо. Его мать, Катерина, вероятно, была рабыней в доме флорентийского банкира Ванни ди Никколо, а отец — молодым нотариусом. Дед Антонио оказался не только земледельцем, но и торговцем, путешествовавшим между Испанией и Северной Африкой.

Один из координаторов проекта, Джесси Аусубел, подчеркивает: «21-й век передвигает границу между тем, что было навсегда потеряно, и тем, что мы вновь можем узнать. Возможно, совсем скоро Леонардо откроется нам с совершенно новой, биологической стороны».

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