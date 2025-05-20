На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Для успешного похудения надо есть десерт, выяснили ученые

PhyBeh: недиетические продукты могут упростить процесс похудения
close
alex_gor/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Иллинойса (США) установили, что снятие полного запрета на «вредные» продукты может быть оптимальной стратегией для снижения веса и сдерживания тяги к еде. Результаты исследования опубликованы в журнале Physiology and Behavior (PhyBeh).

В исследовании приняли участие взрослые с ожирением и сопутствующими заболеваниями, включая гипертонию и диабет. На протяжении года они следовали программе по снижению и поддержанию веса, ежедневно фиксируя массу тела с помощью Wi-Fi-весов и регулярно оценивая уровень тяги к еде — как в целом, так и к отдельным категориям продуктов: сладкому, жирному, фастфуду и углеводам.

Ключевым элементом программы стала стратегия «включения» — участникам разрешалось употреблять желаемые продукты в умеренных количествах. Более половины из тех, кто завершил первый этап исследования, применяли этот подход: некоторые участники позволяли себе небольшие порции сладкого или жареного раз в неделю, в то время как другие — чаще. Оказалось, что именно эта группа добилась наиболее заметного снижения веса и сообщала о значительном ослаблении тяги к «запрещенной» пище.

В среднем участники потеряли 7,9% от изначальной массы тела за год снижения веса и сохранили 6,7% потери в период поддержания. Исследователи отметили, что у тех, кто добился более 5% снижения веса, наблюдалось последовательное уменьшение как частоты, так и интенсивности желания съесть вредную пищу. Более того, эта динамика сохранялась и после завершения активной фазы похудения.

По словам ведущего автора исследования, профессора Минсу Накамуры, данные ставят под сомнение старую гипотезу о том, что жировые клетки, испытывая энергетический дефицит, «провоцируют» организм на переедание. Напротив, как показали наблюдения, тяга к пище скорее связана с общей массой жировой ткани, чем с моментальным энергетическим балансом.

«Мы склонны считать, что нужно просто обладать силой воли, чтобы не поддаваться искушению, — отмечает Накамура. — Но гораздо важнее — постоянство. Резкие колебания в режиме и составе питания усиливают тягу, а умеренность и предсказуемость рациона помогают ее контролировать».

Ранее ученая рассказала, почему при мигрени «тянет» на шоколад и газировку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами