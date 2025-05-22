Врач рассказала, какое количество веса безопасно сбрасывать в неделю

Врач Резник: при похудении в неделю безопасно терять не более 0,5-1 кг веса

Чтобы избежать гормональных нарушений, постоянного голода, анемии и проблем с пищеварением при похудении, в неделю нужно сбрасывать не больше 0,5-1 кг веса. Об этом «Газете.Ru» рассказала Елена Владимировна Резник, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского Университета.

По словам врача, резкое похудение воспринимается организмом как стресс и приводит к множеству нарушений. В условиях дефицита калорий тело начинает расходовать не только жировые запасы, но и мышечную ткань, что чревато слабостью, утомляемостью и замедлением обмена веществ.

На фоне скудного рациона также могут возникнуть дефициты витаминов и минералов. Это может спровоцировать ухудшение состояния кожи, волос, зубов, ногтей, обострение хронических заболеваний.

«Особенно часто на экспресс-диетах фиксируются анемия, остеопения, сбои в работе сердца и нервной системы. У женщин сильные ограничения в питании могут вызвать сбой менструального цикла, а у мужчин — снижение тестостерона. Также на жестких диетах обостряется стресс, нарушается сон, увеличивается тревожность и ухудшается иммунитет – человек становится более восприимчив к инфекциям», – рассказала «Газете.Ru» специалист.

Нарушения могут коснуться и пищеварения — при недостатке пищи замедляется перистальтика – моторная активность пищеварительного тракта, появляются запоры, тяжесть, вздутие. Также, по словам врача, организм воспринимает резкое снижение калорий как угрозу выживанию, поэтому замедляет обмен веществ, стремясь экономить энергию даже в покое.

«Быстрое похудение — мощный стресс для организма. Резко снижается выработка лептина (гормона насыщения) и усиливается уровень грелина (гормона голода). В итоге человек ощущает постоянное чувство голода даже после окончания диеты, увеличивается риск переедания, сброшенные килограммы быстро возвращаются с прибавкой массы тела», — объяснила эксперт.

Чтобы избежать подобных проблем, эксперт рекомендует худеть медленно. Снижение веса должно составлять не более 0,5-1 кг в неделю.

«Первоначальной целью должно быть снижение массы тела на 10% в течение 3 месяцев. Затем нужно постепенно маленькими шажками стремиться к достижению оптимальной массы тела. Ее можно рассчитать путем деления массы тела на квадрат роста. У взрослых она равна 20-25 кг/м2», — уточнила специалист.

Врач добавила, что в день женщинам следует потреблять не менее 1200–1500 ккал в день, мужчинам — от 1500–1800 ккал. Эффективность похудения при этом могут повысить умеренные физические нагрузки, полноценный сон и ведение пищевого дневника.

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