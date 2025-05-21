Врачи разоблачили опасный миф о пользе заклеивания рта во сне

PLOS One: запечатывание рта на ночь может привести к удушью

Модный тренд из соцсетей с заклеиванием рта скотчем перед сном оказался не только бесполезен, но и смертельно опасен. Об этом предупредили канадские ученые. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Тенденция предполагает заклеивание рта лентой, чтобы остановить «дыхание ртом» и способствовать дыханию через нос во время сна. Это рекомендовали многие влиятельные лица в социальных сетях и знаменитости, которые утверждают, что это может привести к улучшению сна, улучшению здоровья полости рта и омолаживающим результатам.

Группа специалистов из Научно-исследовательского института Лондонского центра медицинских наук и Западного университета провела масштабный анализ 86 научных работ, посвященных этому вопросу.

Особое внимание было уделено 10 клиническим исследованиям с участием 213 пациентов. Результаты оказались однозначными: научных доказательств пользы этой практики не существует, зато риски для здоровья вполне реальны.

«Заклеивание рта может усугубить симптомы апноэ сна и создать дополнительную нагрузку на дыхательную систему. В случаях, когда у человека заложен нос, это может привести к серьезным проблемам с дыханием вплоть до удушья», — предупредил соавтор исследования, доктор Брайан Ротенберг.

Тревогу врачей вызывает то, что многие люди могут не подозревать о наличии у себя проблем с дыханием во сне. Применяя этот опасный метод, они рискуют спровоцировать тяжелые осложнения, включая сердечно-сосудистые заболевания.

Вместо рискованных экспериментов специалисты рекомендуют традиционные методы улучшения качества сна: создание комфортных условий в спальне, соблюдение режима дня и, при необходимости, обращение к врачам-сомнологам.

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