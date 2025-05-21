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Ученые открыли новый тип черных дыр, которые растут внутри звезд

PRD: в центре каждой звезды может скрываться маленькая черная дыра
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ESO/M. Kornmesser

Индийские астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата предложили новую теорию рождения черных дыр: не только в результате взрывов сверхновых, но и внутри живых звезд. Открытие переворачивает представления о звездной эволюции и темной материи. Статья опубликована в научном журнале Physical Review D (PRD).

Ученые предполагают, что крошечные черные дыры могут зарождаться в ядрах звезд из-за накопления темной материи. В отличие от классических черных дыр, эти объекты растут постепенно, оставаясь незаметными для внешнего наблюдателя.

Особенно интригует судьба белых карликов — компактных остатков звезд. В зависимости от скорости вращения звезды возможны три сценария: полное поглощение звезды черной дырой, образование «голой сингулярности» — объекта без горизонта событий, нарушающего законы физики, либо появление гибридной звезды, где черная дыра медленное «паразитирует» в ядре светила.

Центр Млечного Пути может содержать множество таких объектов, так как там высока концентрация темной материи, считают исследователи.

Открытие меняет наше понимание Вселенной: теперь каждая звезда на ночном небе потенциально может скрывать в себе космического «паразита», тихо преобразующего ее изнутри.

Ранее ученые разгадали тайну «газовых пуль», извергаемых гигантскими черными дырами.

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