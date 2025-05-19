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Астрономы разгадали тайну «газовых пуль» огромных черных дыр

Nature: сверхмассивные черные дыры стреляют «очередями» газовых сгустков
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NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/M. Zamani

Международная команда ученых совершила неожиданное открытие: сверхбыстрые ветра вокруг сверхмассивных черных дыр оказались не сплошными потоками, а своеобразными «очередями» из выбросов газа. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Используя уникальные возможности японо-американской миссии XRISM, астрономы из Японского агентства аэрокосмических исследований и Даремского университета (Великобритания) обнаружили, что ветра, выбрасываемые черными дырами, состоят как минимум из пяти отдельных компонентов, движущихся с разными скоростями — от 20% до 30% скорости света.

«Раньше мы думали, что эти ветра — плавные потоки, но оказалось, они больше похожи на серию газовых пуль», — объяснила профессор Кристина Дон, одна из ведущих авторов исследования.

Эти «пули» переносят в 1000 раз больше энергии, чем считалось ранее. Это значит, что их влияние на галактики может быть гораздо сильнее. Например, газовые выбросы не просто тормозят рост черных дыр, но и способны полностью остановить звездообразование.

Сверхмассивные черные дыры и галактики развиваются вместе, но механизмы их взаимодействия оставались загадкой. Новые данные XRISM показывают, что традиционные модели, возможно, слишком упрощены.

Ранее ученые обнаружили блуждающую сверхмассивную черную дыру, разрывающую звезду на части.

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